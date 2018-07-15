Кафу: Франція грає дуже добре, але Хорватії дивовижно щастить

Колишній захисник збірної Бразилії Маркос Кафу поділився думками щодо фіналу ЧС-2018 між збірними Франції та Хорватії.

"Так, Франція грає дуже добре, але Хорватії дивовижно щастить. Не хотілося б вірити в те, що у їхнього тренерського штабу є план на гру дотягувати до додаткового часу.

Франція – Хорватія: анонс фіналу ЧС-2018

Я знаю точно, що у вирішальному матчі ніхто не буде ризикувати. Ми не побачимо відкритий футбол з великою кількістю забитих голів", – цитує Кафу видання Известия.

Варто відзначити, Маркос ставав чемпіоном світу з Бразилією двічі, у 1994 і 2002 роках.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 18:00.

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