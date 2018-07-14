Модріч вивів Хорватію у фінал ЧС-2018, але на батьківщині його не підтримують. Історія, яка зіпсувала репутацію капітана

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч проводить феноменальний чемпіонат світу та претендує на "Золотий м'яч", однак вдома його сприймають негативно. "Футбол 24" розповідає, як півзахисник налаштував проти себе вболівальників.

Лука Модріч вперше в історії вивів збірну Хорватії у фінал чемпіонату світу, претендує на звання найкращого гравця турніру та "Золотий м'яч"-2018. Здавалося б, статус героя нації, де навіть президент не байдужа до футболу, йому гарантований, однак не все так однозначно.

Атмосфера у хорватському футболі досить напружена. Любов до Модріча перетворилася у ненависть. Деякі фани продовжують підтримувати збірну, ігноруючи будь-яку похвалу Луки. Були й такі, які вирішили бойкотувати чемпіонат світу-2018 через розчарування – головна зірка команди не допомагає очистити футбол від корупції.

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Важке дитинство під час війни, відмова улюбленого клубу Хайдука, сезон у грубому боснійському чемпіонаті, щоб довести свою профпридатність, реалізація в Тоттенхемі, становлення ключовим гравцем Реала та збірної Хорватії. Життєвий і футбольний шлях Модріча може бути перекреслений поганим ставленням співвітчизників і серйозними проблемами з законом.

Хто винен у негараздах Модріча

Головний винуватець – Здравко Маміч. Колишній президент загребського Динамо, який побудував цілу систему тіньової діяльності у місцевому футболі. Тривалий час завдяки своїм зв'язкам Мамічу вдавалося уникати покарань: всі справи проти нього заминалися, а на захист ставали найвищі посадовці Хорватії. Серед друзів Маміча ходила навіть нинішній президент країни Колінда Грабар-Кітаровіч, для якої він за різними повідомленнями профінансував виборчу кампанію.

У 2015 році правосуддю все ж вдалося довести злочини Здравко Маміча – його арештували за ухил від сплати податків та хабарництво. Втім, арештували заочно – він завчасно втік у Боснію та Герцеговину, яка не видає Хорватії злочинців. Слідство продовжилося, і на початку червня 2018 року Мамічу видали тюремний термін на 6,5 років, його брату – майже на 5 років.

Екс-президент Динамо Загреб отримав покарання за махінації у трансферах Луки Модріча та Деяна Ловрена в Тоттенхем і Ліон відповідно. Тому футболісти виступали свідками у цих справах. Спершу вони підтвердили незаконні дії Маміча, однак у 2017 році Модріч і Ловрен змінили свої свідчення. Лука заявив, що він "не пам'ятає деталей". Це викликало гнів вболівальників і підозру футболіста у свідомому наданні неправдивих свідчень. Модріч може опинитися на 5 років у в'язниці.

В чому суть махінації

Здравко Маміч підписував з молодими перспективними футболістами загребського Динамо певні угоди. Серед нинішніх гравців збірної на гачок потрапили також Шіме Врсалько та Матео Ковачіч, а от Андрей Кармаріч відмовився від цього. Маміч забезпечував їм фінансову підтримку на початковому етапі кар'єри, а потім гравці віддавали йому частину своїх заробітків на вищому рівні. Маміч і його брат виступали такими собі агентами, хоча жодної ліцензії у них не було.

Угоди для кожного футболіста складалися окремо. Наприклад, екс-форвард Шахтаря Едуардо мусив передавати частину доходів протягом всієї професійної кар'єри, а от Модріч мав здіснити один великий платіж.

Звідки Лука взяв в один момент солідну суму? Відповідь проста – у контракт футболіста з Динамо включили пункт, за ким 50% від суми трансферу із загребського клубу надійде на особистий рахунок Модріча. "Ділитися" Луці довелося у 2008 році під час переходу в Тоттенхем. "Шпори" заплатили за нього 21 мільйон євро, з яких половина, як і очікувалося, надійшла на рахунок самого гравця.

З 10,5 мільйона євро Модріч зміг залишити собі лише близько двох. 80% коштів у супроводі сина і брата Здравко Маміча футболіст зняв з рахунку та передав їм. Так Модріч виконав свої обов'язки відповідно до особистої угоди з Мамічем.

Загалом це нікого не хвилювало. Розслідування зацікавилося контрактом гравця із загребським Динамо. Версія слідства полягає в тому, що пункт про "50% суми від трансферу надійде на рахунок самого футболіста" був внесений вже після того, як Модріча продали в Тоттенхем. Сам Лука, до речі, на першому слуханні підтвердив цю інформацію, однак потім викручувався і заперечував свої слова.

Для чого цей пункт був внесений у контракт? З офіційної транзакції Тоттенхема в Динамо хорватський клуб мусив сплатити податок, а переведення на приватний рахунок Модріча оподаткуванню не підлягало. У підсумку, загребське Динамо отримало 10,5 млн євро та виконало державний обов'язок, а сім'я Маміча просто поклала собі в кишеню близько 8,5 млн без відвідин податкової.

Ок, чому тоді пункт дописали в контракт вже після трансферу, що порушує закон? Все просто. Ніхто наперед не знав, в який клуб і за яку ціну Динамо продасть Модріча. Коли ж папери з Тоттенхемом були підписані, стало зрозуміло, що Маміч може отримати пристойні гроші – Модріч таким чином віддасть свій "борг".

Яка реакція простих хорватів?

Здравко Маміча вважають справжньою пухлиною хорватського футболу. Він репресіями налаштував проти себе вболівальників загребського Динамо, його не люблять і прихильники Хайдука. Вважається, що Маміч корумпував і забруднив місцевий футбол, а на чолі Хорватського футбольного союзу поставив свою людину – Давора Шукера, який покривав і покриває досі його колишні справи.

Лука Модріч відмовився потопити Маміча своїми свідченнями, тому наразився на величезний гнів хорватів. Його футболки викидають, називають "маленькою шісткою Маміча" та запевняють, що він назавжди запам'ятає день, коли змінив свої свідчення. Фраза "Ne sjecam se" (я не пам'ятаю) переслідує Модріча зараз скрізь, а його невпевнений спіч з сарказмом цитують: "Я... я ніколи такого не казав... що... що пункт був дописаний після трансферу... Я сказав, що не пам'ятаю, коли це було зроблено".

Потім Модріч висунув іншу версію – заплутався. Мовляв, після переходу в Тоттенхем був підписаний персональний контракт з Мамічем (за яким Лука мав з ним "поділитися"), а не пункт у договорі з Динамо.

Модрічу ніхто не вірить. Нікого не цікавить: підкупили його, залякали, чи він сам вирішив стати на захист Маміча. Після цієї історії ставлення до Луки кардинально змінилося. Навіть у рідному місті Задар Модрічем не можуть пишатися. Він не ідеал і не герой для більшості хорватських фанів.

Дехто відкидає його позафутбольні дії, запевняючи, що футболіста треба оцінювати на полі, а не за його словами. Однак основна маса вболівальників на чемпіонаті світу стримано радіють успіхам Модріча, не акцентують увагу на його прекрасних виступах, а всю підтримку спрямовують на збірну Хорватії загалом.

Хорватія у фіналі чемпіонату світу-2018 зустрінеться з Францією, капітан Лука Модріч об'єктивно виглядає найкращим футболістом турніру. Можливо, перемога на Мундіалі допоможе хавбеку Реала повернути прихильність співвітчизників після "брудної" справи.

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