В рамках 1-го тура испанской Примеры было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 1-й тур

Кадис – Леванте – 1:1

Голы: Эспино, 90+7 – Моралес, 39

Мальорка – Бетис – 1:1

Голы: Оливан, 25 – Хуанми, 59

Осасуна – Эспаньйол – начало в 23:00

Алавес – Реал Мадрид – начало в 23:00

Кадис в родных стенах принимал Леванте. Под занавес первого тайма гости сумели вырваться вперед – Мелеро отдал на Моралеса, который поразил ворота мощным ударом в правую девятку.

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Весь второй тайм хозяева отчаянно пытались сравнять счет, но в атаке ничего не получалось, еще и "лягушки" постоянно напоминали о себе опасными контратаками. Однако, уже на последней минуте дополнительно времени счет сумел сравнять Эспино, который на добивании послал мяч в район левой девятки. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

Мальорка в первом поединке после возвращения в элитный дивизион встречалась с Бетисом. В середине первой половины встречи хозяевам удалось выйти вперед – Родригес отдал в штрафную на Оливана, который точным ударом в левый нижний угол открыл счет.

Отыграться "зелено-белые" сумели аж на 59-й – отличился Хуанми, который только что появился на поле. Далее игра продолжилась на равных, моменты были у обеих команд, однако реализовать их они так и не смогли. В итоге – боевая ничья.

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