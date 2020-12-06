Лионель Месси после отдыха в ЛЧ против Ференцвароша вернулся в стартовый состав Барселоны, но это не помогло избежать поражения. Более того – все голы в отчетном матче забили исключительно игроки Кадиса. Правда, один из них – в свои ворота.

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Таким образом Кадис стал первым "новичком" Ла Лиги, который на протяжении одного сезона сумел обыграть Реал, Барселону и Атлетик из Бильбао. В последний раз это удавалось самому Кадису еще в сезоне 1981/82. Интересно, что чемпионом в той кампании стал Реал Сосьедад, который и сейчас среди лидеров.

После 10-го тура у Барселоны осталось 14 очков, которые позволяют расположиться на 7-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. Кадис, сыграв на 2 матча больше, имеет в своем активе 18 пунктов и занимает 5-ю строчку.