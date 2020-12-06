Ліонель Мессі після відпочинку в ЛЧ проти Ференцвароша повернувся у стартовий склад Барселони, але це не допомогло уникнути поразки. Ба більше – усі голи у звітному матчі забили виключно гравці Кадіса. Щоправда, один із них – у власні ворота.

Кадіс здобув сенсаційну перемогу над Барселоною – каталонці програли "жовтій субмарині" вперше за 29 років

Таким чином Кадіс став першим "новачком" Ла Ліги, який упродовж одного сезону зумів обіграти Реал, Барселону та Атлетік з Більбао. Востанне це вдавалося самому Кадісу ще у сезоні 1981/82. Цікаво, що чемпіоном у тій кампанії став Реал Сосьєдад, який і зараз серед лідерів.

Після 10-го туру у Барселони залишилося 14 очок, які дозволяють розташуватися на 7-му місці в турнірній таблиці Ла Ліги. Кадіс, зігравши на 2 матчі більше, має у своєму активі 18 пунктів і посідає 5-ту сходинку.