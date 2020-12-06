Барселона перед матчем против Кадиса отставала от новичка на одно очко, а в случае победы каталонцы поднялись бы на пятую позицию – приятного до сих пор мало, но это лучше, чем седьмое место в декабре. На этот поединок Рональд Куман бросил в бой почти всех доступных лидеров, кроме Дембеле. Казалось, что "жёлтая субмарина" (да, Кадис тоже так называется) обречена.

Барса захватила инициативу сразу со стартовым свистком, прижав соперника к его штрафной, однако первая же вылазка хозяев завершилась взятием ворот каталонцев – Мингеса срезал подачу с углового в собственные ворота, тер Штеген парировал перед собой, а Хименес тут же сыграл на добивании. 1:0! Это был дебютный и последний удар Кадиса в первом тайме. Арбитры долго просматривали гол на повторах, но выручить гранда не удалось.

"Блаугранас" сразу же провели два момента в ответ. На 14-й минуте забивать мог Коутинью, который замыкал прострел Деста на дальнюю штангу ударом на трибуны, а на 16-й Брейтвейт получил проникающий пас от Месси и пробил с правого края штрафной – Ледешма парировал ногой! Впрочем, довольно быстро давление каталонцев сдулось. В последующие 25 минут Барселона вяло катала мяч в середине поля и периодически загружала его в штрафную верховыми передачами, однако они не создавали никакой остроты. За этот период у гостей был лишь один удар Месси со штрафного, который Ледешма парировал кулаками.

Только перед самым свистком на перерыв индивидуальный класс "сине-гранатовых" мог вытащить Барсу из глупой ситуации – на 43-й минуте Месси с углового закрутил мяч под перекладину, а на 44-й де Йонг повторил попытку. В обоих случаях хозяев спас голкипер Ледешма. В конце концов, отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе Кадиса.

На второй тайм Рональд Куман выпустил Педри и Дембеле, а Барселона закрыла Кадис в его штрафной – даже центрбеки "блаугранас" поддерживали атаку на чужой трети поля. Остроты такой футбол не приносил, за исключением момента на 50-й минуте, когда Месси ворвался в штрафную и пробил – Ледешма действовал надёжно.

В конце концов, на 58-й доминирование гостей в движении мяча таки вылилось во взятие ворот: Альба получил проникающую передачу на левый край штрафной и пробил с рикошетом от Алькалы в ближний угол – 1:1! Гол зачислили именно на защитника Кадиса.

В ответ Альваро Сервеза Диас выпустил на поле Негредо, хотя все понимали – шансов победить у Кадиса немного. Впрочем, на 63-й минуте интригу возродил Лангле, который не смог обработать вброс Альбы с аута в своей штрафной, а потом ещё и остановился в надежде, что мяч подберет тер Штеген – именно в этот момент его и обокрал Негредо, который тут же обыграл голкипера и де Йонга, пробив в пустые ворота. 2:1!

Ожидалось, что после такого унижения Барселона пойдёт топить "желтую субмарину", но за 20 последующих минут каталонцы создали всего два момента. На 72-й Дест получил разрезной пас от Бускетса и пробил в дальний угол, направив мяч в сантиметрах от штанги, а на 74-й Месси накрутил защитников и закрутил мяч за шиворот голкиперу – Ледешма справился. При этом Кадис на 82-й минуте мог наказать контратакой с выходом Альехо на свидание с тер Штегеном, однако Марк-Андре спас Барселону от позора.

В эндшпиле встречи гости уже сбились на штурм. На 84-й минуте Месси стрелял низом из центра штрафной, на 84-й Пьянич с его рикошета пробил под острым углом, а на 88-й с правого края вратарской нанёс удар Гризманн – Ледешма вытащил всё! Кадис также не сидел без дела, огрызнувшись выходом 2-в-1, однако Адеканье в завершении эпизода и пробил неточно, да и в офсайд попал. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу хозяев!

Таким образом, Кадис бил обоих испанских гегемонов, набрал 18 очков и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице. Барселона, имея 14 зачётных баллов в активе, пока остаётся на седьмой строчке.