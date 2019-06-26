Кадири: Надеюсь, что помогу Динамо завоевать трофеи

Ганский новобранец Динамо Мохаммед Кадири поделился впечатлениями от первых тренировок в составе киевского клуба.

"Я действительно горд находиться здесь. У меня серьезные намерения и я рад, что уже начал подготовку к сезону со своим новым клубом. Поэтому в завтрашний день я смотрю только с оптимизмом. Каждый футболист в Динамо очень хорошо встретил меня, так же, как и тренерский штаб. Поэтому могу сказать, что я счастлив здесь с самого первого дня.

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В первую очередь, ожидаю победы в чемпионате и выступления в Лиге чемпионов. Это – наша цель. Могу сказать, что Динамо – самый сильный клуб из всех, где я играл. Поэтому буду работать на максимуме своих возможностей чтобы помочь команде достичь успеха.

Я приехал сюда работать, не покладая рук, и отдавать все свои силы за команду. Именно поэтому я сейчас здесь. Надеюсь, что помогу Динамо завоевать трофеи, а наш клуб снова прославит эту страну", – цитирует Кадири пресс-служба Динамо.

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