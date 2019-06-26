Кадірі: Сподіваюся, що допоможу Динамо завоювати трофеї

Ганський новобранець Динамо Мохаммед Кадірі поділився враженнями від перших тренувань у складі київського клубу.

"Я дійсно гордий перебувати тут. У мене найсерйозніші наміри і я радий, що вже почав підготовку до сезону зі своїм новим клубом. Тому в завтрашній день я дивлюся тільки з оптимізмом. Кожен футболіст в Динамо дуже добре зустрів мене, так само, як і тренерський штаб. Тому можу сказати, що я щасливий тут з самого першого дня.

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У першу чергу, очікую перемоги в чемпіонаті та виступу в Лізі чемпіонів. Це – наша мета. Можу сказати, що Динамо – найсильніший клуб з усіх, де я грав. Тож буду працювати на максимумі своїх можливостей щоб допомогти команді досягти успіху.

Я приїхав сюди працювати, не покладаючи рук, і віддавати всі свої сили за команду. Саме тому я зараз тут. Сподіваюся, що допоможу Динамо завоювати трофеї, а наш клуб знову прославить цю країну", – цитує Кадірі прес-служба Динамо.

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