Сан-Паулу готов арендовать Че Че – Динамо настаивает на полноценном трансфере

Хавбек Динамо Че Че может вернуться в Бразилию.

Как сообщает журналист Рожерио Ассиш в Twitter, Сан-Паулу готов взять Че Че в аренду на один год.

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Бразилец уже даже успел согласовать детали арендного соглашения. Динамо не устраивает только аренда футболиста. Кияна настаивают на полноценном трансфере Че Че, который только летом переехал в Киев. Переговоры между украинским и бразильским клубом продолжаются.

По информации источника, "динамовец" является приоритетнойтрансферной целью главного тренера Сан Паулу. Шансы на возвращение Че Че в Бразилии остаются высокими.

В текущем сезоне Че Че сыграл за Динамо 15 матчей, в которых отметился одним ассистом.

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