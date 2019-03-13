Кадар – о своей травме: Я не видел ничего, что происходило на поле

Защитник Динамо Тамаш Кадар, который недавно восстановился после травмы, рассказал, как проходило лечение.

"Мне было нелегко пройти через этот период. Во время подготовки к одному из спаррингов в Испании у меня закружилась голова, но я не придал этому особого значения. Не стал говорить с персоналом клуба, а сыграл в матче.

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Но после того, как мы вернулись в отель, я сел на кровать и мне стало так плохо, что я уже ничего не хотел. Еще там, в Марбелье, мы пошли к специалисту, который сказал, что один из кристаллов кальция в моем среднем ухе сместился, что и вызвало головокружение.

Мне прописали лекарства, но через несколько дней я почувствовал себя еще хуже во время нашего следующего спарринга. Я не видел ничего, что происходило на поле.

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Я пошел к другому специалисту в Киеве, который сказал, что вирус поразил центральную нервную систему. Я постарался форсировать лечение. Наш врач уверял, что мне не будет хуже. Я знал, что если что-то пойдет не так, то лечение займет больше времени, но через две недели уже лопнуло терпение. Я хотел быстрее восстановиться. Сейчас уже все в порядке", – цитирует Кадара Nemzeti Sport.