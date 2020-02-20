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Кадар из-за конфликта с Динамо рискует потерять место в сборной Венгрии – тренер четко определил свою позицию

14:42 75 Читати українською
Кадар из-за конфликта с Динамо рискует потерять место в сборной Венгрии – тренер четко определил свою позицию
Тамаш Кадар / AFP

Наставник сборной Венгрии Марко Росси поделился мыслями относительно защитника Тамаша Кадара, которого отправили в дубль Динамо.

"У нас есть много травмированных игроков, но проблема Кадара в Динамо несколько сложнее, чем другие.

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Он не только не может играть в своем клубе, но и не тренируется с первой командой. Текущая форма Кадара заставила отказаться от его вызова в сборную. Впрочем, на следующей неделе я позвоню Тамашу и попробую лучше разобраться в ситуации", – приводит слова Росси Digisport.

Напомним, 29-летний венгр был переведен в дубль Динамо из-за открытого недовольства методами главного тренера киевлян Алексея Михайличенко.

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