Кадар через конфлікт з Динамо ризикує втратити місце у збірній Угорщини – тренер чітко окреслив свою позицію

Наставник збірної Угорщини Марко Россі поділився думками щодо захисника Тамаша Кадара, якого відправили у дубль Динамо.

"У нас є чимало травмованих гравців, але проблема Кадара в Динамо є дещо складнішою, ніж інші.

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Він не тільки не може грати у своєму клубі, а ще й не тренується з першою командою. Поточна форма Кадара змусила відмовитися від його виклику у збірну. Втім, наступного тижня я зателефоную Тамашу і спробую краще розібратися в ситуації", – наводить слова Россі Digisport.

Нагадаємо, 29-річний угорець був переведений у дубль Динамо через відкрите невдоволення методами головного тренера киян Олексія Михайличенка.

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