Быстрый старт задал тон всему противостоянию. Уже на 3-й минуте Иньяки Уильямс получил пас от Рауля Гарсии, накрутил Лангле и низом отправил мяч в угол ворот тер Штегена. "Блаугранас" отыгрались 11 минут спустя: де Йонг от лицевой линии переправил сферу во вратарскую, где Педри подставил голову.

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Под занавес тайма Педри елегатно пятой ассистировал Месси, а Лионель без проблем отправил мяч в опрометчиво оставленные голкипером ворота. Во второй половине команды обменялись голами. На 62-й Месси мощным выстрелом с лета замкнул прострел Гризманна. А на 90-й минуте Икер Муньяин мастерски положил в дальний угол с линии штрафной, но на большее "львов" не хватило.

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