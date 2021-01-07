Жвавий старт задав тон усьому протистоянню. Уже на 3-й хвилині Іньякі Вільямс отримав пас від Рауля Гарсії, накрутив Лангле й низом відправив м'яч у кут воріт тер Штегена. "Блаугранас" відігралися за 11 хвилин: де Йонг від лінії поля переправив сферу до воротарського, де Педрі підставив голову.

Барселона впевнено перемогла Атлетік – дубль Мессі та приголомшливий асист Педрі

Під завісу тайму Педрі елегатно п'ятою асистував Мессі, а Ліонель без проблем відправив м'яч у необачно залишені голкіпером ворота. У другій половині команди обмінялися голами. На 62-й Мессі потужним пострілом з льоту замкнув простріл Грізманна. А на 90-й хвилині Ікер Муньяїн майстерно поклав у дальній кут із лінії штрафного, та на більше "левів" не вистачило.

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