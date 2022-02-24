Защитник сборной Украины получил капитанскую повязку в поединке Лиги конференций против Фенербахче.

Малиновский оформил шедевральный дубль, поддержал Украину и стал героем Аталанты – "Богиня" в 1/8 ЛЕ

Также все игроки Славии надели сине-желтые футболки с надписями: "Мы стоим с Украиной". Следует выразить максимальное уважение чешскому клубу за такую позицию и дружеское отношение к нашему государству.

Напомним, сегодня, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор кафиров и уничтожать врага.

Россия напала на Украину: реакция Малиновского, Петракова, Шевченко, наших футболистов и западного мира (LIVE)