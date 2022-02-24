Захисник збірної України отримав капітанську пов'язку у поєдинку Ліги конференцій проти Фенербахче.

Маліновський оформив шедевральний дубль, підтримав Україну та став героєм Аталанти – "Богиня" в 1/8 ЛЄ

Також усі гравці Славії одягнули синьо-жовті футболки з написами: "Ми стоїмо з Україною". Варто висловити максимальну повагу чеському клубу за таку позицію і дружнє ставлення до нашої держави.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, російські війська атакувала Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

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