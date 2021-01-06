"Переговоры прошли очень гладко. Я очень счастлив, что буду играть в Славии. Я хочу пробиться в основной состав – это моя главная цель", – цитирует Качарабу официальный сайт пражского клуба.

Качараба подписал контракт со Славией Прага

Заметим, Тарас пошел на повышение в чемпионате Чехии, перейдя в Славию (1 место) из Слована (8 позиция) на правах полугодичной аренды. Лидер местных соревнований сможет выкупить украинского защитника за около 750 тысяч евро по окончании сезона.

Напомним, Качараба присоединился к либерецкой команде в июле 2019 года. В текущем сезоне он провел за Слован 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.

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