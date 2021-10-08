"Считаю, что Петраков заслужил положительную оценку за сентябрьские матчи сборной. У него было мало времени для адаптации в новой роли, тем не менее, он, особенно в поединке с французами, продемонстрировал свой потенциал.

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Сейчас ситуация такова, что каждый матч как финальный. На сегодня самыми опасными я считаю финнов. Вот почему важно добиться положительного результата в Хельсинки.

Я очень надеюсь, что в октябрьских матчах с финнами и боснийцами наша команда добудет шесть очков. Тем более, что поединок с балканцами состоится во Львове, где наша главная команда всегда добивалась нужного результата.

А относительно невызова Малиновского... Это, как говорится, внутрикомандная кухня. Если конфликт между Петраковым и Малиновским был, то мы не знаем о его причинах. Хотя я придерживаюсь мнения, что Руслан в любом случае должен быть в сборной. Это игрок топ-уровня, каких в в нашей команде можно пересчитать по пальцам одной руки. Петраков сильно рискует, разбрасываясь футболистами такого уровня", – сказа Кабанов в комментарии Zbirna.com.

Напомним, в октябре "сине-желтым" предстоит сыграть два матча квалификации ЧМ-2022: 9-го числа против Финляндии на выезде и 12-го – во Львове против Боснии и Герцеговины.

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