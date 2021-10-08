"Вважаю, що Петраков заслужив позитивну оцінку за вересневі матчі збірної. У нього було мало часу для адаптації в новій ролі, тим не менше, він, особливо в поєдинку з французами, продемонстрував свій потенціал.

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Зараз ситуація така, що кожен матч немов фінальний. Станом на сьогодні найнебезпечнішими я вважаю фінів. Ось чому важливо домогтися позитивного результату в Гельсінкі.

Я дуже сподіваюся, що у жовтневих матчах з фінами та боснійцями наша команда візьме шість очок. Тим більше, що поєдинок з балканцями відбудеться у Львові, де наша головна команда завжди добивалася потрібного результату.

А щодо невиклику Маліновського... Це, як кажуть, внутрішньокомандна кухня. Якщо конфлікт між Петраковим і Маліновським був, то ми не знаємо про його причини. Хоча я дотримуюся думки, що Руслан у будь-якому випадку повинен бути у збірній. Це гравець топ-рівня, яких у нашій команді можна перелічити на пальцях однієї руки. Петраков сильно ризикує, розкидаючись футболістами такого рівня", – сказа Кабанов у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, у жовтні "синьо-жовтим" належить зіграти два матчі кваліфікації ЧС-2022: 9-го числа проти Фінляндії на виїзді і 12-го – у Львові проти Боснії та Герцеговини.

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