Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий призвал "сине-желтых" отдать все силы в матче с Финляндией, чтобы добыть крайне необходимую победу.

"Относительно матча с финнами – мнение одно: сборной Украины необходима только победа. Финны и боснийцы – это наши прямые конкуренты. В этих матчах нужно только побеждать.

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Просто в поединке с Финляндией не будет. Не знаю, какую тактику изберет Петраков и какой будет установка. Но Украине точно нужна победа. В ничьи уже надоело играть. В случае поражения шансов выйти на Мундиаль практически не будет. Украине с Финляндией нужно играть исключительно на победу", – сказал Федецкий в комментарии Sport.ua.

Напомним, поединок с финнами состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась боевой ничьей (1:1).

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