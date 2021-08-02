Ветеран ведет переговоры о возвращении в Малагу, утверждает Marca.

Давинсон Санчес собрался переехать в Испанию – трансфер приблизит "бомбу" от Челси

Кабальеро стал свободным агентом после четырех лет в составе Челси. Аргентинец ранее провел в Испании 10 лет, перебравшись на Пиренеи из родного Бока Хуниорс в 2004 году. В частности, там в 2011-2014 гг. вратарь выступал в свитере Малаги. С арены Ла Росаледа он за 8 млн евро переехал в Манчестер Сити.

К слову, в сезоне 2020/21 Вилли Кабальеро провел лишь 2 матча во всех турнирах.

Найдорожчий голкіпер в історії футболу розкрив інтимне з українським слідом: бунт проти тренера, жахи і тріумф в ЛЧ