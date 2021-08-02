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Арсенал и Эвертон поборются за звездочку Шальке

Санчес в Севилье должен заменить Жюля Кунде. Французский защитник, скорее всего, перейдет в Челси. В свою очередь латиноамериканец проиграл конкуренцию в Тоттенхэме. Кроме того, его продажа позволит получить средства на трансфер Ромеро из Аталанты.

К слову, в сезоне 2020/21 Давинсон Санчес провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Ранее он защищал цвета Аякса и Атлетико Насьональ на родине.

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