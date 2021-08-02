Давинсон Санчес собрался переехать в Испанию – трансфер приблизит "бомбу" от Челси
Защитник лондонского Тоттенхэма Давинсон Санчес близок к переходу в испанскую Севилью.
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Санчес в Севилье должен заменить Жюля Кунде. Французский защитник, скорее всего, перейдет в Челси. В свою очередь латиноамериканец проиграл конкуренцию в Тоттенхэме. Кроме того, его продажа позволит получить средства на трансфер Ромеро из Аталанты.
К слову, в сезоне 2020/21 Давинсон Санчес провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Ранее он защищал цвета Аякса и Атлетико Насьональ на родине.
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