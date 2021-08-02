Ветеран веде перемовини про повернення до Малаги, стверджує Marca.

Давінсон Санчес зібрався переїхати в Іспанію – трансфер наблизить "бомбу" від Челсі

Кабальєро став вільним агентом після чотирьох років у складі Челсі. Аргентинець раніше провів в Іспанії 10 років, перебравшись на Піренеї з рідного Бока Хуніорс у 2004 році. Зокрема, в 2011-2014 рр. воротар виступав у светрі Малаги. З арени Ла Росаледа він за 8 млн євро переїхав до Манчестер Сіті.

До слова, в сезоні 2020/21 Віллі Кабальєро провів лише 2 матчі в усіх турнірах.

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