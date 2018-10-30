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Кабаев объяснил, почему Заря находится в яме

29 октября 17:45 122 Читати українською
Кабаев объяснил, почему Заря находится в яме
Владислав Кабаев / Фото: соцсети

Форвард луганской Зари Владислав Кабаев прокомментировал нулевую ничью в матче против Александрии.

"Часто возникает вопрос: "Почему не забиваем?" Есть шансы. Опять вратарь соперника ловит кураж. У нас было достаточно моментов и в первом, и во втором тайме. Никак не можем забить. Надеюсь, что в следующем поединке забьем.

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Мы сами оказались в этой непростой ситуации, в этой яме, поэтому нужно из нее выходить. Победа поможет нам выйти из просто психологического состояния.

Нам трудно, да и сами понимаем, что нужно выиграть. Тренеры нас поддерживают. С Александрией боролись, бились, но повторюсь, никак не можем отличиться. От игры из-за этого негативные эмоции.

Хочется играть так, как с Лейпцигом, Брагой, с Шахтером или Динамо. Нужно, чтобы болельщики нами гордились, и мы гордились сами собой", – цитирует футболиста официальный сайт Зари.

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Украина13 тур

Заря - Александрия: Суббота 27 октября 2018

Заря
Матч окончен
0 : 0
Александрия
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Владислав Кабаев Владислав Кабаев Заря Заря Заря - Александрия
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