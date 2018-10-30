Кабаев объяснил, почему Заря находится в яме

Форвард луганской Зари Владислав Кабаев прокомментировал нулевую ничью в матче против Александрии.

"Часто возникает вопрос: "Почему не забиваем?" Есть шансы. Опять вратарь соперника ловит кураж. У нас было достаточно моментов и в первом, и во втором тайме. Никак не можем забить. Надеюсь, что в следующем поединке забьем.

Заря – Александрия – 0:0 – видеообзор матча

Мы сами оказались в этой непростой ситуации, в этой яме, поэтому нужно из нее выходить. Победа поможет нам выйти из просто психологического состояния.

Нам трудно, да и сами понимаем, что нужно выиграть. Тренеры нас поддерживают. С Александрией боролись, бились, но повторюсь, никак не можем отличиться. От игры из-за этого негативные эмоции.

Хочется играть так, как с Лейпцигом, Брагой, с Шахтером или Динамо. Нужно, чтобы болельщики нами гордились, и мы гордились сами собой", – цитирует футболиста официальный сайт Зари.

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