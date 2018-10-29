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Кабаєв пояснив, чому Зоря перебуває у ямі

17:45 648 Читать на русском
Кабаєв пояснив, чому Зоря перебуває у ямі
Владислав Кабаєв / Фото: соцмережі

Форвард луганської Зорі Владислав Кабаєв прокоментував нульову нічию у матчі проти Олександрії.

"Часто виникає запитання: "Чому не забиваємо?" Є шанси. Знову воротар суперника ловить кураж. У нас було достатньо моментів і в першому, і в другому таймі. Ніяк не можемо забити. Сподіваюся, що в наступному поєдинку заб'ємо.

Зоря – Олександрія – 0:0 – відеоогляд матчу

Ми самі опинилися в цій непростій ситуації, в цій ямі, тому потрібно з неї виходити. Перемога допоможе нам вийти з непросто психологічного стану.

Нам важко, та й самі розуміємо, що потрібно виграти. Тренери нас підтримують. З Олександрією боролися, билися, але повторюся, ніяк не можемо відзначитися. Від гри через це негативні емоції.

Хочеться грати так, як з Лейпцигом, Брагою, з Шахтарем або Динамо. Потрібно, щоб вболівальники нами пишалися, і ми пишалися самі собою", – цитує футболіста офіційний сайт Зорі.

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Україна13 тур

Зоря - Олександрія: Субота 27 жовтня 2018

Зоря
Матч завершено
0 : 0
Олександрія
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Владислав Кабаєв Владислав Кабаєв Зоря Зоря Зоря - Олександрія
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