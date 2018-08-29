Кабаев: Надо выходить на поле более агрессивно настроенными, чем в Запорожье

Нападающий Зари Владислав Кабаев поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против Лейпцига.

"Посмотрели матч с Лейпцигом в Запорожье, провели теорию. Постараемся исправить ошибки. Нам нужно получить положительный для себя результат. Мы хотим пройти дальше. Все в наших силах.

Нам будет труднее, чем Динамо с Аяксом. Нам необходимо показать свою лучшую игру. Выходить на поле более агрессивно настроенными, чем в Запорожье. Если мы будем настроены на гол, то у нас все получится. Все мы верим, что у нас все получится.

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Матчи Лиги Европы – это огромный опыт, особенно для молодых футболистов. Можно проявить себя, заявить о своей стране. Мы одинаково настраиваемся как на чемпионат, так и на Лигу Европы. В Украине мало таких стадионов, как здесь, поэтому играть здесь приятно, и мы привозим с собой обратно массу эмоций.

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Нам нужен гол, нам нужна победа. Важно быть готовыми психологически, выходить и играть за свою фамилию на спине, за свою страну, за свой клуб, доказать, что все возможно. Мы верим в это", – цитирует Кабаева официальный сайт Зари.