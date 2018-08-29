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Кабаєв: Треба виходити на поле більш агресивно налаштованими, ніж в Запоріжжі

21:06 41 Читать на русском
Кабаєв: Треба виходити на поле більш агресивно налаштованими, ніж в Запоріжжі
Владислав Кабаєв / соцмережі

Нападник Зорі Владислав Кабаєв поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти Лейпцига.

"Подивилися матч з Лейпцигом в Запоріжжі, провели теорію. Постараємося виправити помилки. Нам потрібно здобути позитивний для себе результат. Ми хочемо пройти далі. Все в наших силах.

Нам буде важче, ніж Динамо з Аяксом. Нам необхідно показати свою кращу гру. Виходити на поле більш агресивно налаштованими, ніж в Запоріжжі. Якщо ми будемо налаштовані на гол, то у нас все вийде. Всі ми віримо, що у нас все вийде.

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Матчі Ліги Європи – це величезний досвід, особливо для молодих футболістів. Можна проявити себе, заявити про свою країну. Ми однаково налаштовуємося як на чемпіонат, так і на Лігу Європи. В Україні мало таких стадіонів, як тут, тому грати тут приємно, і ми привозимо з собою назад масу емоцій.

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Нам потрібен гол, нам потрібна перемога. Важливо бути готовими психологічно, виходити і грати за своє прізвище на спині, за свою країну, за свій клуб, довести, що все можливо. Ми віримо в це", – цитує Кабаєва офіційний сайт Зорі.

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РБ Лейпциг - Зоря: Четвер 30 серпня 2018

РБ Лейпциг
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Зоря
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Теги
Ліга Європи РБ Лейпциг - Зоря Владислав Кабаєв Владислав Кабаєв Зоря Зоря
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