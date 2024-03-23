"Я розумів, що 26-27 років, статистика не та, щоб я забивав у кожному матчі. Я не скажу, що я розраховував на такий крок, як перехід до Динамо. У мене там були варіанти: Ференцварош, коли там Ребров був.

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Були такі команди середні, трохи вищі за Зорю: Угорщина, Польща. Але щоб такий гранд – я не вірив, що таке може бути", – поділився Кабаєв у інтерв'ю ВДинамо.

Додамо, що Владислав виступає за киян з літа 2022 року. Загалом провів за Динамо 42 матчі, в яких відзначився 2 голами та 5 асистами.

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