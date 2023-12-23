Коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман предположил, кто может покинуть команду в ближайшее время.

– В последнее время все бурно обсуждали будущее Пихалёнка. Он остается в команде?

– Пихалёнку – 26 лет, и у него, безусловно, есть желание поиграть за рубежом. У нас с ним действующий контракт – еще полтора года. Если летом поступит по нему хорошее предложение, мы его отпустим. Пожмем Александру руку и скажем спасибо, как это было в случае с Довбиком – честно. Пихалёнок, как и Довбик, порядочный, ответственный парень. Это касается и Гуцуляка, и Сватка.

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В последние месяцы мы видели как и Пихалёнок, и Гуцуляк заметно прибавили, по сравнению с началом сезона. Сегодня это лидеры нашей команды. Если будут хорошие предложения, конечно же, мы их будем отпускать.

– На данный момент, есть ли интерес к Пихалёнку со стороны западных клубов?

– Нет. На уровне слухов есть информация, что якобы Жирона к нему присматривается. Но трансферное окно сейчас только открылось, поэтому увидим.

– На сегодня какова вероятность, что Пихалёнок до лета останется в СК Днепр-1?

– Если не будет хороших предложений, то высокая – 100 процентов.

– А с Гуцуляком какая ситуация?

– Такая же. У него также контракт с Днепром-1, которой действует еще полтора года.

– На Гуцуляка вроде Карпаты претендуют?

– Ну, слушайте, команды могут называться какие угодно. Кстати, Буткевич также сказал, что ему нравится Гуцуляк. Посмотрим, какое место мы займем, от того будем отталкиваться. Ну если игрок захочет уйти, скажет, что у него есть предложение, которое будет выгодно СК Днепр-1, мы его отпустим.

– Скажите, Пихёленок и Гуцуляк хотят остаться в СК Днепр-1?

– Во всяком случае, никто из них не подходил ни ко мне, ни к Андрею Русолу и не говорил, чтобы его отпустили в Полесье, Динамо, Карпаты или еще куда-то. Ни разу такого не было, – сказал Фридман в интервью Українському футболу.

Напомним, на зимнюю паузу СК Днепр-1 ушел на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 34 очка (у Кривбасса столько же, но лучшая разница по дополнительным показателям).

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