Кубок Азії-2023, 1/8 фіналу

Саудівська Аравія – Південна Корея – 1:1 (по пенальті – 2:4)

Голи: Радіф, 46 – Гу Сун Чо, 90+9

Саудівська Аравія рівно пройшла груповий етап, а от Південна Корея мала великі проблеми проти скромних суперників. На Юргена Клінсманна впали тонни заслуженої критики, адже збірна в нього дуже сильна за іменами: Мін Че Кім з Баварії, Кан Ін Лі з ПСЖ, ну і Хин Мін Сон, звичайно.

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У першому таймі Аравія будувала позиційні атаки, а корейці відповідали контрвипадами. Сон двічі завершував з не надто вигідних позицій. СА мала кращі моменти, найгостріший – перед перервою. Після подачі кутового Аль-Шехрі та Аль-Уджамі послідовно пробили у поперечину, а Аль-Давсарі трішки не влучив у ворота.

Саудівська Аравія досягла свого на початку другого тайму. Аль-Давсарі прокинув на хід Радіфу, а партнер Карраско по Аль-Шабабу майстерно переграв голкіпера. Цікаво, що Радіф тільки-но вийшов на заміну. Роберто Манчіні прийняв правильне рішення.

Весь другий тайм Корея намагалася відігратися, але Аравія ідеально захищалася. Лише в кінці Сон і компанія притиснули суперника. 11 ударів в останні 5 хвилин + компенсований час (до того було 4 удари за 85 хвилин). Голкіпер СА демонстрував дива реакції, однак в підсумку пропустив.

Гра перейшла в овертайми, де ближчими до гола були корейці: Кім після кутового, Лі цілив у дальній кут. Аравійці з горем пополам дотягнули до серії пенальті, але там Х'юн Ву Джо потягнув удари Аль-Наджея та Гаріба. Манчіні знервувався та покинув поле ще до фінального свистка.

Саудівська Аравія завершує виступи на турнірі, а Південна Корея крокує у чвертьфінал, де зустрінеться з Австралією.