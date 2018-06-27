Южная Корея – Германия: Послематчевая пресс-конференция Йоахима Льова

Наставник сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал сенсационное поражение своей команды в матче против Южной Кореи (0:2) и вылет из ЧМ-2018.

"Сейчас сложно что-то сказать. Мы разочарованы из-за вылета из такого турнира. Огромное разочарование. Во-первых, нужно поздравить шведов и мексиканцев, что вышли из группы. Мы не заслужили второго подряд титула чемпионов, не заслужили выхода из группы. Мы сегодня проиграли не потому, что не хотели – вы видели, что очень хотели. Но у нас не было реальной возможности выйти вперед в счете. После 60-й минуты, когда мы увидели, что шведы повели, нужно было увеличивать давление. Не хватало класса, который мы привыкли показывать, и скоростей впереди.

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Мы прекрасно готовились к турниру, были готовы взять на себя защиту титула. Понимали, что все команды будут стиснув зубы с нами бороться. Но высокий класс на поле мы подтвердить не смогли. Сегодня были шансы забить, но мы не смогли этого сделать. Почему? Наверное, нужно будет в этом разбираться. С 2006 года мы всегда были в четверке, но сейчас мы не показали той игры, которой от нас все ждали.

Мы отлично подготовились, может, в товарищеских матчах выглядели не так хорошо, но было ощущение, что мы нажмем кнопку, и команда полетит и будет выигрывать. К сожалению, этого не удалось ни в матче с Мексикой, ни сегодня. Хотя играла команда, повторюсь, хорошо, мы создали много моментов, увеличили давление в конце игры. Но после первого пропущенного мяча мы просто упали духом", – цитирует Лева издание sport24.

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