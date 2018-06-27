Південна Корея – Німеччина: післяматчева прес-конференція Йоахіма Льова

Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов прокоментував сенсаційну поразку своєї команди у матчі проти Південної Кореї (0:2) та виліт з ЧС-2018.

"Зараз складно щось сказати. Ми розчаровані через виліт з такого турніру. Величезне розчарування. По-перше, потрібно привітати шведів і мексиканців, які вийшли з групи. Ми не заслужили другого поспіль титулу чемпіонів, не заслужили виходу з групи. Ми сьогодні програли не тому, що не хотіли – ви бачили, що дуже хотіли. Але у нас не було реальної можливості вийти вперед у рахунку. Після 60-ї хвилини, коли ми побачили, що шведи повели, потрібно було збільшувати тиск. Не вистачало класу, який ми звикли показувати, і швидкостей попереду.

Південна Корея – Німеччина – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми прекрасно готувалися до турніру, були готові взяти на себе захист титулу. Розуміли, що всі команди будуть зціпивши зуби з нами боротися. Але високий клас на полі ми підтвердити не змогли. Сьогодні були шанси забити, але ми не змогли цього зробити. Чому? Напевно, потрібно буде в цьому розбиратися. З 2006 року ми завжди були в четвірці, але зараз ми не показали тієї гри, якої від нас усі чекали.

Ми відмінно підготувалися, може, в товариських матчах виглядали не так добре, але було відчуття, що ми натиснемо кнопку, і команда полетить і буде вигравати. На жаль, цього не вдалося ні в матчі з Мексикою, ні сьогодні. Хоча грала команда, повторюся, добре, ми створили багато моментів, збільшили тиск в кінці гри. Але після першого пропущеного м'яча ми просто впали духом", – цитує Льова видання sport24.

ЧС-2018 Південна Корея – Німеччина: падіння чемпіона – Бундестім програв азіатам і безславно покинув Мундіаль