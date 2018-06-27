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Южная Корея – Германия – 2:0 – видео голов и обзор матча

19:07 14410 Читати українською
Южная Корея – Германия – 2:0 – видео голов и обзор матча
Южная Корея – Германия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Сборная Германии в матче 3-го тура ЧМ-2018 группы F сенсационно уступила Южной Корее. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

Немцы контролировали ход всей игры, однако реализовать свои шансы или создать что-то действительно опасное так и не смогли.

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Команда Южной Кореи пыталась действовать на контратаках, и на последних минутах матча сумела использовать свои шансы.

На 90+4 минуте Ким Йон Вон забил первый гол в матче. Арбитр засчитал взятие ворот только после просмотра видеоповтора.

Гол Ким Йон Вона:

На последних секундах Сон Хын Мин удвоил преимущество своей команды. Мануэль Нойер побежал вперед в надежде забить гол, чем воспользовался нападающий Тоттенхэма.

Гол Сон Хын Мина:

Германия потерпела сенсационное поражение и покидает чемпионат мира-2018.

Видеообзор матча:

ЧМ 20183 тур

Южная Корея - Германия: Среда 27 июня 2018

Южная Корея
Матч окончен
2 : 0
Германия
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ЧМ 2018 Южная Корея - Германия Германия Германия Южная Корея Южная Корея Видеоновости
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