Южная Корея – Германия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Сборная Германии в матче 3-го тура ЧМ-2018 группы F сенсационно уступила Южной Корее. Смотрите видео голов на "Футбол 24".
Немцы контролировали ход всей игры, однако реализовать свои шансы или создать что-то действительно опасное так и не смогли.
ЧМ-2018 Южная Корея – Германия: Бундестим проиграл азиатам и бесславно покинул Мундиаль
Команда Южной Кореи пыталась действовать на контратаках, и на последних минутах матча сумела использовать свои шансы.
На 90+4 минуте Ким Йон Вон забил первый гол в матче. Арбитр засчитал взятие ворот только после просмотра видеоповтора.
Гол Ким Йон Вона:
На последних секундах Сон Хын Мин удвоил преимущество своей команды. Мануэль Нойер побежал вперед в надежде забить гол, чем воспользовался нападающий Тоттенхэма.
Гол Сон Хын Мина:
Германия потерпела сенсационное поражение и покидает чемпионат мира-2018.
Видеообзор матча: