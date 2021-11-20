Зміна тренера у міжсезоння не дала миттєвого результату. Це стосується обох команд. Прагматичний футбол Массіміліано Аллегрі поки працює не завжди. За 12 турів Ювентус лише двічі забив більше одного м'яча. Мінімальних перемог також було не так багато, тому й сьома сходинка в таблиці. Лаціо адаптувався до вимог Мауріціо Саррі трохи краще, набравши за аналогічний період на три очки більше.

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Сьогодні і римлянам, і туринцям була потрібна перемога, адже далі матчі з Наполі та Аталантою відповідно. Виконувати завдання довелося не в оптимальних умовах. Травми завадили наставникам виставити найсильніші склади. Чіро Іммобіле досі в лазареті. Алекс Сандро ж опинився в запасі, але зовсім не готовий грати. Це доводить рання травма Даніло, замість якого вийшов Кулусевскі, а не інший бразилець.

Лаціо, схоже, зі своїми проблемами впорався краще. У центрі нападу вийшов Педро. Іспанець вже встиг завоювати любов уболівальників, які спочатку не сприймали його переходу з Роми. Досвід вихованця Барселони дозволяє "орлам" не помічати відсутності номінального центрфорварда. На старті матчу господарі Стадіо Олімпіко діяли активніше та цікавіше, атакувальний тризубець постійно тримав у напрузі захисників Ювентуса. Інша справа, що справжньої загрози біля воріт Щенсни не будо. Відтак, найбільший ажіотаж викликала травма Даніло.

Пепе Рейна теж не мав причин нервувати. Гра проходила далеко від його володінь. Однак сила Ювентуса саме у вмінні витискати максимум із неочевидних ситуацій. А ще – не пробачати помилок. Катальді у стрибку намагався завадити Мораті завдати удару. Натомість захисник зніс іспанця. Марко Ді Белло знадобилася допомога VAR, аби розгледіти пенальті. Лео Бонуччі впевнено виконав покарання.

Далі знову Ювентус переважно оборонявся. Лаціо ж більше часу проводив у атаці. Гостроти цим спробам помітно не вистачало. Лише один удар "орлів" досяг площини воріт. Ще п'ять спроб цілі не досягли. У туринців постріл з пенальті так і залишився єдиним у першій половині. Лаціо за перший тайм віддав майже на сто передач більше (кожна четверта – у фінальній третині поля). У туринців цей показник значно гірший – лише 15 відсотків. Ці цифри підтверджують візуальне враження. Лаціо справді діяв активніше, більше часу проводив у атаці. Просто захист Юве був бездоганним. 0.17 xG господарів збрехати не дадуть.

Початок другого тайму був цілковито за гостями. Протягом кількох хвилин Ювентуса мав дві розкішні нагоди збільшити перевагу. Після вбивчого удару Деяна Кулусевскі врятував Рейна. Бонуччі опинився ще у кращій ситуації після подачі з кутового. Буквально з кількох метрів Лео не зумів поцілити у порожній кут.

Значно веселіший футбол, якщо порівнювати з першим таймом. М'яч вкрай рідко затримувався у центрі поля. Лаціо оговтався після стартового натиску туринців і почав відповідати. Не вистачало злагодженості в завершальній фазі. Проти організованої оборони це фатально. Відтак, навіть маючи чисельну перевагу в контратаках, "орлам" не вдавалося по-справжньому змусити нервувати Войцеха Щенсни.

Мауріціо Саррі вирішив вдатися до радикальних заходів. У центр нападу вийшов гренадер Ведат Мурікі. У форварда навіть виник момент після подачі Мілінковіча Савіча – пробити як слід не вдалося. А от біля своїх воріт Лаціо продовжив роздавати подарунки. Пепе Рейна невдало пішов на перехоплення. К'єза опинився з м'ячем, хитнув захисника, але пробити по порожніх воротах не встиг – іспанський голкіпер наздогнав Феде і брутально ззаду врізав по ногах. Пенальті. Цього разу не потрібен був відеоповтор. Бонуччі знову був точним.

Завершальні хвилини вийшли емоційними. Лаціо пішов відіграватися і ледь не потрапив у полон. Мойзе Кін майже від центрального кола тікав на побачення з Рейною, але захисник наздогнав. А от що справді було зайвим, це грубощі. Футболісти не шкодували один одного, а Саррі та Аллегрі через це лютували на тренерських лавах. Обидва наставники отримали по жовтій картці.

Ця перемога дозволила Ювентусу набрати 21 очко та зрівнятися з Лаціо. Відстань до зони Ліги чемпіонів становить чоти залікових пункти. Римляни перервали приголомшливу домашню серію. Сьогоднішня поразка стала першою у 2021 році на своєму полі в рамках Серії А. До цього привезти три очки зі Стадіо Олімпіко зумів Мілан ще у грудні минулого року.