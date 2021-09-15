Ювентус разгромил Мальме в рамках группового этапа Лиги чемпионов, что для туринцев стало первой победой в текущем сезоне.

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Поддержать свою команду также прилетела дирекция клуба Ц Маурицио Арривабене, Павел Недвед и президент Юве Андреа Аньелли. Функционеры не слишком беспокоились за события на поле, а шутили между собой на VIP-трибуне, что запечатлили режиссеры трансляции в интересном эпизоде.

Напомним, после трех туров Серии А Ювентус только с одним зачетным баллом расположился на 16-й строчке. Кроме Мальме в Лиге чемпионов туринцы будут соревноваться еще с Челси и Зенитом.

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