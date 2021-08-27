Португалец, похоже, таки добился своего. Ожидается, что в ближайшее время Роналду перейдет в Манчестер Сити. Поэтому, Массимилиано Аллегри нужен новый нападающий.

Роналду уже забрал свои вещи из базы Ювентуса и готов идти на уступки Манчестер Сити

По информации Джанлуки Ди Марцио, Ювентус уже начал активную работу на трансферном рынке. Клуб даже наладил контакты с потенциальными новичками и их нынешними клубами.

Отмечается, что приоритетным вариантом для туринцев стал форвард ПСЖ Мауро Икарди, но он может остаться в Париже, если Килиан Мбаппе перейдет в Реал. "Номером два" для Юве стал Габриэл Жезус, но и его подписание будет крайне сложным. Именно поэтому у "бьянконери" есть альтернативы – дуэт из Арсенала (Обамеянг и Ляказетт) и свой воспитанник, который сейчас принадлежит Эвертону, – Мойзе Кин.

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