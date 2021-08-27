Португалець, схоже, таки досяг свого. Очікується, що найближчим часом Роналду перейде у Манчестер Сіті. Відтак, Массіміліано Аллегрі потрібен новий нападник.

Роналду вже забрав свої речі з бази Ювентуса і готовий іти на поступки Манчестер Сіті

За інформацією Джанлуки Ді Марціо, Ювентус вже почав активну роботу на трансферному ринку. Клуб навіть встиг налагодити контакти з потенційними новачками та їхніми теперішніми клубами.

Зазначається, що пріоритетним варіантом для туринців став форвард ПСЖ Мауро Ікарді, але він може залишитися в Парижі, якщо Кіліан Мбаппе перейде в Реал. "Номером два" для Юве став Габріел Жезус, але і його підписання буде вкрай складним. Саме тому у "б'янконері" є альтернативи – дует із Арсенала (Обамеянг і Ляказетт) та свій вихованець, який зараз належить Евертону, – Мойзе Кін.

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