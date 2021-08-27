Агент форварда продолжает работать над осуществлением перехода в Манчестер Сити. Зарплата Роналду будет меньше, чем в Ювентусе, где он зарабатывал 31 млн евро на сезон, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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По информации Джанлуки Ди Марцио, Криштиану уже забрал свои вещи из шкафчика на тренировочной базе туринцев, а также сообщил своим одноклубникам, что покинет Ювентус в ближайшее время. В то же время "Старая синьора" все еще ждет официальный запрос от "горожан".

Напомним, Роналду перебрался в Ювентус летом 2018 года за 117 млн ​​евро и дважды стал обладателем Скудетто. А вот в Лиге чемпионов португалец с туринцами не выходили даже в полуфинал. Всего в футболке Юве Криштиану забил 101 гол в 134-х матчах.

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