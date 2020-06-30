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Ювентус вмешался в борьбу за таланта Валенсии Торреса – стороны ведут переговоры

30 июня 23:57 - Читати українською
Ювентус вмешался в борьбу за таланта Валенсии Торреса – стороны ведут переговоры
Ферран Торрес / Фото ФК Валенсия

Хавбек Валенсии Ферран Торрес пользуется спросом среди европейских грандов.

Ювентус всерьез намерен усилить атакующее звено Ферраном Торресом, сообщает ESPN.

"Новый Торрес" отказывается продлевать контракт на фоне интереса Барселоны и Ливерпуля

Туринцы уже начали переговоры с Валенсией о трансфере 20-летнего испанца. Конкуренцию "Старой Синьоре" в охоте на Феррана составят Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Торрес провел 30 матчей, в которых отметился 4 голами и совершил столько же ассистов.

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Испания Трансферы Ювентус Ювентус Валенсия Валенсия Трансферы Ювентуса Ферран Ферран Торрес
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