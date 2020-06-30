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Ювентус втрутився у боротьбу за таланта Валенсії Торреса – сторони ведуть перемовини

30 червня 23:53 - Читать на русском
Ювентус втрутився у боротьбу за таланта Валенсії Торреса – сторони ведуть перемовини
Ферран Торрес / Фото ФК Валенсія

Хавбек Валенсії Ферран Торрес користується попитом серед європейських грандів.

Ювентус має серйозний намір підсилити атакувальну ланку Ферраном Торресом, повідомляє ESPN.

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Туринці вже розпочали перемовини з Валенсією щодо трансферу 20-річного іспанця. Конкуренцію "Старій Синьйорі" у полюванні на Феррана складуть Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Торрес провів 30 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та здійснив стільки ж асистів.

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Теги
Іспанія Трансфери Ювентус Ювентус Трансфери Ювентуса Валенсія Валенсія Ферран Ферран Торрес
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