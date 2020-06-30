Ювентус втрутився у боротьбу за таланта Валенсії Торреса – сторони ведуть перемовини

Хавбек Валенсії Ферран Торрес користується попитом серед європейських грандів.

Ювентус має серйозний намір підсилити атакувальну ланку Ферраном Торресом, повідомляє ESPN.

"Новий Торрес" відмовляється продовжувати контракт на фоні інтересу Барселони та Ліверпуля

Туринці вже розпочали перемовини з Валенсією щодо трансферу 20-річного іспанця. Конкуренцію "Старій Синьйорі" у полюванні на Феррана складуть Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Торрес провів 30 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та здійснив стільки ж асистів.

Судний день Сетьєна, сходження Ліверпуля на трон у лігві ворога та іспит вискочками для Реала: топ-5 матчів мідвіку