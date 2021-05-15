Ювентус в матче с Интером не имел права на ошибку. Подопечные Андре Пирло борются за попадание в Лигу чемпионов и осечка в поединке с немотивированными "нерадзурри" могла дорого стоить "Старой синьоре". Особую пикантность всеитальянскому дерби добавляли и личные непростые отношения между наставником миланцев Антонио Конте и президентом туринцев Андреа Аньелли.

Специя разгромила Торино и официально сохранила прописку в Серии А

Первый опасный момент возник у ворот Интера на 10-й минуте. После стремительной атаки Данило отдал на Федерико Кьезу, находившегося у левой стойки. Тот, не опуская сферу на землю, головой сбросил в район одиннадцатиметровой отметки на Деяна Кулусевски. Выстрел шведского полузащитника пришелся в защитника и мяч вышел на угловой. Впоследствии лишь рикошет от де Врея после удара все того же Кулусевски спасает ворота Самира Хандановича.

Ювентус продолжил доминировать и в середине тайма получил право на одиннадцатиметровый. Дармиан нарушил правила в собственной штрафной, придержав соперника, и арбитр, воспользовавшись системой VAR, указал на точку. Ханданович угадал направление полета мяча после удара Криштиану Роналду, однако на добивание от португальца уже не успел. 777-й гол в карьере Криша!

Интер заиграл активнее, но, к чести соперника, туринцы не стали отсиживаться в обороне и продолжили создавать моменты у ворот словенского голкипера "черно-синих". В одной из контратак гостей Лаутаро Мартинес упал в штрафной хозяев и рефери решил уравнять шансы команд, назначив стандарт. Ромелу Лукаку легко переиграл Войцеха Щенсны и восстановил статус-кво.

В конце тайма команды обменялись несколькими полумоментами и готовились идти на перерыв. Уже в добавленное время Адриен Рабьо мог выводить Юве вперед: француз головой пробивал в дальний угол ворот после навеса Роналду – Ханданович среагировал на выстрел. Интеру не хватило нескольких секунд, чтобы уйти на перерыв при ничейном счете. Роналду поборолся на правом фланге и пытался прострелить в штрафную. Защитник заблокировал удар и мяч от него отскочил под удар Хуану Куадрадо. Колумбийский полузащитник мощным ударом задел кого-то из защитников и сфера, изменив траекторию, дезориентировала Хандановича и влетела в ворота. Первый гол в Серии А для 32-летнего футболиста в текущем сезоне.

После отдыха Лаутаро наконец удалось пробить (в большинстве эпизодов аргентинец стабильно оказывался на земле за мгновение до удара) – мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной. На 55-й минуте Бентанкур задел Лукаку вблизи своей штрафной и заработал вторую желтую карточку, оставив Юве в меньшинстве. Кристиан Эриксен пытался закрутить сферу со штрафного в левый нижний угол ворот – Щенсны в падении сыграл надежно. Лаутаро впоследствии все же забил, но арбитр за мгновение до гола зафиксировал нарушение правил на Кьезе и отменил взятие ворот.

Численное преимущество Интера ощущалось. В середине второй сорокапятиминутки миланцы упустили минимум три убийственных момента. Сначала Хакими не смог нанести удар почти с линии ворот, затем Лукаку пролетел мимо мяча, пытаясь головой переправить мяч в сетку, а затем Барелла, целившись в дальний угол ворот, пробил рядом со штангой.

За 5 минут до конца матча Интер забил. Лукаку успел протолкнуть сферу мимо Щенсны в борьбе с Кьезой. Защитник туринцев настаивал на нарушении правил против себя, однако, в итоге, получил "горчичник" после просмотра VAR. Все же Ювентусу удалось вырвать победу на последних минутах. После нарушения правил от Перишича, Куадрадо с пенальти оформил дубль. Уже в добавленное время Брозович грубо сфолил на колумбийце и увидел прямую красную карточку.

Победа принесла Ювентусу 75 очков и подняла на четвертую строчку турнирной таблицы Серии А, Интер с 88 баллами остался на вершине.

Аталанта вышла в ЛЧ – Малиновский забил, стал рекордсменом и остается топ-ассистентом Италии перед битвой сезона