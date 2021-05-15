На 36-й тур Серии А пришлось и дерби Италии, и римское дерби, однако не менее важную встречу должны были провести в Специи, где одноименный клуб принимал Торино. Обе команды за два тура до конца сезона держались всего в четырёх очках от зоны вылета – таким образом, победа означала бы официальное сохранение прописки в элите. Кроме того, гостям необходимо было реабилитироваться за позорные 0:7 от Милана посреди недели, а хозяева хотели прервать 6-матчевую безвыигрышную серию.

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Первый тайм туринцы провалили капитально, нанеся всего два неточных удара по воротам. Специя доминировала, заслуженно открыв счёт на 19-й минуте благодаря мощному удару Сапонары с левого угла штрафной. На 42-й же "орлята" удвоили преимущество с пенальти, который реализовал Нзола – впрочем, на старте второго тайма Торино проснулся, отквитав один гол со своего "11-метрового". 2:1!

Развить успех "быки" не смогли. Результативный выстрел Белотти стал для гостей единственным на следующие полчаса, а Специя продолжила контролировать ход встречи. Как следствие, на 74-й минуте хозяева забили в третий раз – это Нзола ударом с лёту замкнул подачу со стандарта. После этого Торино вообще расклеился, на 84-й минуте пропустив четвёртый гол в результате навеса Фариса и замыкания от Эрлича. 4:1 – именно с этим счётом матч и подошёл к концу.

Специя набрала 38 очков, поднявшись на пятнадцатую позицию в Серии А и оторвавшись от зоны вылета на семь зачётных баллов. Таким образом, "орлята" сохранили прописку в элите. Торино, имея в активе 35 пунктов, опустился на семнадцатую строчку.

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