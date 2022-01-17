Ніколо Дзаньйоло перебуває на радарах Ювентуса, повідомляє TuttoMercatoWeb.

Дибала вирішив не продовжувати контракт з Ювентусом

Представники туринського клубу розпочнуть перемовини з Ромою, якщо нападник Юве Пауло Дибала остаточно вирішить покинути клуб. Чинний контракт аргентинця зі "Старою Синьйорою" розрахований до літа 2022-го, і туринці намагаються продовжити співпрацю з Пауло.

У нинішньому сезоні Дзаньйоло провів 24 матчі, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів.

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