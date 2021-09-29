"Игрокам Ювентуса в какой-то момент стало казаться, что присутствие Роналду в команде может гарантировать победы. Простые тренировки с ним давали нам много, но подсознательно футболисты начали думать, что его действительно достаточно для побед. Мы стали меньше выкладываться в повседневной работе, меньше жертвовали собой на поле. Думаю, через несколько лет это стало заметно.

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Возможно, мы стали воспринимать как должное, что если отдать мяч Криштиану, он выигрывает матч. Но Роналду требовалась команда так же сильно, как и он нам. Мы должны были помогать друг другу, потому что команда преподносит игрока, даже если он лучший на планете", – рассказал Бонуччи в комментарии The Athletic.

К слову, Роналду перебрался в Ювентус летом 2018 году, выиграв в Турине 2 Скудетто, 1 Кубок Италии и 2 Суперкубка Италии.

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