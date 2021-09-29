"Гравцям Ювентуса в якийсь момент почало здаватися, що присутність Роналду в команді може гарантувати перемоги. Прості тренування з ним давали нам багато, але підсвідомо футболісти почали думати, що його дійсно досить для перемог. Ми стали менше викладатися в повсякденній роботі, менше жертвували собою на полі. Думаю, за кілька років це стало помітно.

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Можливо, ми стали сприймати як належне, що якщо віддати м'яч Кріштіану, він виграє матч. Але Роналду була потрібна команда так само сильно, як і він нам. Ми повинні були допомагати один одному, тому що команда підносить гравця, навіть якщо він найкращий на планеті", – розповів Бонуччі у коментарі The Athletic.

До слова, Роналду перебрався до Ювентуса влітку 2018 році, вигравши у Турині 2 Скудетто, 1 Кубок Італії та 2 Суперкубок Італії.

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