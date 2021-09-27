Малиновский организовал оба гола своей команды. И только после его замены Интер выжал ничью с Аталантой. За каких-то 62 минуты на поле Руслан получил звездочки и звание игрока матча от всех возможных порталов, которые ведут статистику каждого исполнителя. InStat (389 баллов), SofaScore (8,5), WhoScored (9,2), Fotmob (8,7). La Gazzetta dello Sport выдала ему лучшую восьмерку, присудив в своем заголовке короткий и почетный титул: "Нереальный". Превзошел даже чемпиона Европы Бареллу, который создал невероятные 4 стопроцентных момента.

Интер – Аталанта: лучший матч украинца в Италии со времен Шевы, лидерство Малиновского в Бергамо и заметки для Шахтера

Газета Eco di Bergamo, которая любит подробно анализировать цифры футболистов "Богини", уже устала отмечать 28-летнего украинца. "Это продолжается снова и снова. Невозможно не освещать выступление Малиновского – настоящего лидера этой Аталанты". Данные подтверждают, что это уже не та команда, которая вымучила только 4 очка из Болоньей, Фиорентиной и Салернитаной. Бергамаски возвращают себе привычный блеск и несколько утраченную интенсивность. "Статистика коронует Малиновского", – продолжает местное издание. Фанаты также единодушны: 8 баллов, что на 0,6 выше ближайшего преследователя.

Темп, интенсивность, качество создания моментов – все было на уровне АПЛ, убежден Маттео Марани из Tuttosport. Шоу победило, а оба соперника показали, что вполне себе претендуют на Скудетто. Известный итальянский журналист считает, что Интер и Аталанта сыграли матч "на высочайшем уровне самого зрелищного чемпионата планеты". Миланцы превосходили в начале, а потом Малиновский потянул за собой на камбэк: "Это был урок украинского". Также издание не жалеет других эпитетов для Руслана. "Неудержимая мощь, разрушительные последствия для соперника".

"Левая нога Малиновского должна храниться в музее", – TuttoMercatoWeb считает игру украинца чем-то экстраординарным. Портал приводит цитату из Гадзетты: "Волшебный первый гол, взятие ворот на добивании после другого его удара. Попадание в штангу, полное доминирование в середине поля. Аталанта крутится вокруг него, а Малиновский стал воплощением шоу". Corriere dello Sport добавляет, что Руслана сейчас просто невозможно остановить, настолько потрясающе он действует. Даже нападающие Джеко, Сапата и Лаутаро Мартинес, которые действуют поближе к воротам и штрафной, не пробивали столько раз по воротам. А к этим 6 ударам добавим еще 5 созданных моментов!

"Это выстрел себе в ногу": Петракова критикуют за невызов Малиновского – настоящая цена скандала и кто следующая жертва

Corriere della Sera также отмечает, насколько трудно оппонентам действовать против универсала Аталанты, который может равноценно качественно сыграть и плеймейкера, и оттянутого форварда, и глубже в центре поля: "Жестокий талант". Крупнейшие газеты единогласно выдали Малиновскому самый высокий балл среди всех участников центрального матча (8). Фанатский портал CalcioAtalanta отмечает, что Руслан объединил СМИ, тогда как многие другие футболисты получили очень разные оценки. Только украинец, по мнению каждого издания, оказался вне всякой конкуренции.

Среди болельщиков Малиновский также стал абсолютным победителем (8,4), ближайший партнер отстал более чем на 1 балл. Итальянская пресса подчеркивает особенность рекорда игрока, которого Александр Петраков решил не вызвать в сборную Украины на ближайшие матчи. Экс-хавбек Зари и Гента забил 10 из своих 17 голов в составе Аталанты дальними ударами. И это только в чемпионате. За чуть более чем 2 года с того времени, как "Мали" перебрался в Италию, ему нет равных в этом компоненте игры. Легендарный экс-вратарь Интера Дзенга поет оду лидеру Аталанты: "Малиновский выпустил две ракеты земля-воздух, которых не видели годами. Это были мины, на которых мог подорваться любой голкипер".

Среди всех украинцев только два Андрея – Шевченко (136) и Воронин (53) – забивали больше в топ-5 лигах. У тех же Коноплянки и Ярмоленко по 10 голов. В целом же Малиновский набил цифры еще круче. За 94 матча 20 голов и 20 ассистов. С Интером он прервал свое молчание, но впереди новые вызовы. В ЛЧ Руслан отмечался только с пенальти, не забивал и Милану. Почему бы не улучшить свои результаты уже на этой неделе? "Бум – и ракета летит без шансов для вратаря", – эти слова итальянские фанаты и журналисты уже приготовились повторить еще не раз.