Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал готовность Пауло Дибалы и Альваро Мораты к матчу Лиги чемпионов против Челси.

"Дибала и Мората точно не сыграют против Челси и Торино. Это точно.

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Мы надеемся только на то, что после паузы на матчи сборных они вернутся в наше распоряжение. Это часть игры, нам надо продолжать работать", – цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, Пауло Дибала хромая ушел с поля на 22-й минуте матча 6-го тура Серии А Ювентус – Сампдория (3:2). Аргентинец подвернул ногу, пытаясь перехватить мяч. Однако перед этим он успел открыть счет на 10-й минуте.

Альваро Мората также держался за заднюю часть бедра, когда на 82-й минуте его заменили на Мойзе Кина. Матч 2-го тура ЛЧ Ювентус – Челси состоится 29 сентября.

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