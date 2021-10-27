Прокуратура итальянской Федерации футбола будет расследовать 62 перехода, которые были совершены за последние три года, сообщает La Repubblica.

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Главным фигурантом дела выступает Ювентус, которому "принадлежит" 42 таких трансфера на сумму более 100 млн евро. В рамках обменов туринцы регулярно "продавали" игроков за солидные 6-8 миллионов, а затем они "терялись" на уровне Серии D или С. Есть вопросы и к трансферу Виктора Осимхена в Наполи. "Партенопейцы" якобы отдали Лиллю четырех игроков на 20 млн евро, но ни один из них и близко не пробился в основу французского клуба.

Фиктивные цены помогали клубам приписывать себе дополнительные доходы и без проблем соответствовать рамкам фэйр-плей. Кроме Ювентуса и Наполи, в список подозрительных попали Парма, Пескара, Сампдория, Верона и Кьево.

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