Ювентус сделал улучшенное предложение Аяксу по трансферу Де Лигта

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт уже этим летом может перейти в Ювентус.

Итальянская команда сделала улучшенное предложение Аяксу по трансферу капитана нидерландской команды Маттейса Де Лигта, сообщает De Telegraaf.

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Ювентус предложил 67 миллионов евро, ведь несколько меньших предложений уже были отклонены. "Зебры" хотят согласовать трансфер до выходных. Ранее сообщалось, что туринцы договорились о контракте с самим футболистом.

К слову, в прошлом сезоне в активе Де Лигта 57 поединков за Аякс во всех турнирах, где забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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