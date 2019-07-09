Де Лигт не перейдет в ПСЖ, – Леонардо

Спортивный директор ПСЖ Леонардо сообщил, что клуб вышел из трансферной гонки за защитника Аякса Маттейса Де Лигта.

"Де Лигт не перейдет в ПСЖ. Хотя у нас была такая возможность. Он отличный игрок, но сейчас не время для больших инвестиций. Мы должны немного успокоиться. Мы не можем потратить 200 млн евро", – цитирует Леонардо Le Parisien.

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Ранее сообщалось, что Ювентус уже договорился о трансфере Де Лигта и заплатит за игрока 67 млн евро. Добавим, что его агент, Мино Райола, заработает на переходе нидерландца в туринский клуб около 11 млн евро.

В прошлом сезоне Де Лигт провел за Аякс 55 матчей и забил 7 голов. В составе амстердамского клуба Маттейс выиграл Эредивизи и Кубок Нидерландов, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

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