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Де Лигт не перейдет в ПСЖ, – Леонардо

08:57 139 Читати українською
Де Лигт не перейдет в ПСЖ, – Леонардо
Маттейс Де Лигт / Reuters

Спортивный директор ПСЖ Леонардо сообщил, что клуб вышел из трансферной гонки за защитника Аякса Маттейса Де Лигта.

"Де Лигт не перейдет в ПСЖ. Хотя у нас была такая возможность. Он отличный игрок, но сейчас не время для больших инвестиций. Мы должны немного успокоиться. Мы не можем потратить 200 млн евро", – цитирует Леонардо Le Parisien.

Де Лигт согласовал контракт с Ювентусом, – Райола

Ранее сообщалось, что Ювентус уже договорился о трансфере Де Лигта и заплатит за игрока 67 млн евро. Добавим, что его агент, Мино Райола, заработает на переходе нидерландца в туринский клуб около 11 млн евро.

В прошлом сезоне Де Лигт провел за Аякс 55 матчей и забил 7 голов. В составе амстердамского клуба Маттейс выиграл Эредивизи и Кубок Нидерландов, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

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